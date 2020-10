Corriere della Sera: "La Juve sola in campo, il calcio nel caos Covid"

"La Juve sola in campo, il calcio nel caos Covid". Questo il titolo che è possibile leggere sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento all'annullamento del match tra Juventus e Napoli e la precedente lite tra l'esecutivo e la Lega di A: "Il Napoli, come annunciato, non si è presentato a Torino per la gara con la Juve. Calcio nel caos. Ora si apre una contesa legale. Lega e Federcalcio concordi: niente rinvio, sarà 0-3. Il ministro Spadafora: «Spetta alle Asl vigilare»".