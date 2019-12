Corriere della Sera: "La Juve vuole il controsorpasso"

"La Juve vuole il controsorpasso". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito dei bianconeri. Se il sorpasso subìto domenica scorsa è stato stimolante per la Juve e per il suo presunto calo di motivazioni in campionato, figuriamoci l’idea del controsorpasso alla prima occasione utile. La Champions è già sistemata, non può essere un alibi, e la sfida contro la Lazio è di alto livello: quelle finora la squadra di Sarri non le ha mai sbagliate, anche dalla vittoria a San Siro contro l’Inter di due mesi fa che non strappa applausi incondizionati in serie A.