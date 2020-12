Corriere della Sera, la moviola di Casarin: "Maresca sbaglia tutto. Milan, rigore ok"

Sul Corriere dello Sport è presente la moviola di Casarin con gli errori e non degli arbitri nelle ultime gare dirette in A: "Maresca sbaglia tutto. Milan, rigore ok". In Juventus-Torino, Orsato cancella il gol di Cuadrado, su segnalazione del VAR Mazzoleni ed è ok. In questo periodo - si legge - con campi pesanti e scivolosi gli scontri bassi sono molto pericolosi e gli arbitri prediligono il rosso: così l'applicazione di Marinelli in Crotone-Napoli per l'entrata bassa di Petriccione sulla gamba di Demme passa dal giallo al rosso su indicazione del VAR Nasca. In Roma-Sassuolo, Maresca ha dovuto ricorrere al VAR Guida, resta però il grave errore tra l'espulsione di Pedro e il solo giallo a Obiang entrato in modo pericoloso su Pellegrini. Samp-Milan per Calvarese: dubbi in area rossonera per un corpo-braccio di Gabbia e una sbracciata di Romagnoli.