"La Roma scatenata ha ripreso la corsa". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui giallorossi. Nel segno di Nicolò Zaniolo, che ha giocato una partita di calcio totale come era quello dell’Ajax di Michels o del Milan di Sacchi. La Roma torna da Udine con tre ottime notizie: il 4° posto in classifica, agguantato proprio in vista dello scontro diretto con il Napoli; 4 gol di pregevole fattura, 3 dei quali segnati in 10 contro 11 per la severissima espulsione di Fazio al 32’ del primo tempo; la conferma di un futuro splendente con Zaniolo e Mancini e di un presente solido con Smalling, Kolarov e Dzeko, ai quali si è aggiunto da quattro partite Javier Pastore, che sembrava perso alla causa ed è tornato calciatore con Fonseca.