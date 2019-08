© foto di Mattia Verdorale

"La scelta di Mihajlovic: in panchina dopo la chemio". Titola così in prima pagina questa mattina il Corriere della Sera come del resto hanno fatto anche i maggiori quotidiani nazionali: "Sono passati 41 giorni dal ricovero e 33 dal primo ciclo di chemioterapia: Sinisa Mihajlovic ieri ha lasciato l'ospedale per andare sulla panchina rossoblù che giocavano conto il Verona al Bentegodi. La decisione condivisa con i medici del Sant'Orsola".