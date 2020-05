Corriere della Sera: "La Serie A ci prova: si parte il 13 giugno"

"La Serie A ci prova: si parte il 13 giugno", questo il titolo del Corriere della Sera in apertura della sezione sportiva. Prove tecniche di ripartenza. Ma non è facile fra le preoccupazioni dei presidenti infuriati con Sky per il mancato versamento dell’ultima rata dei diritti tv, i timori dei medici a cui viene addossata la responsabilità di un eventuale positivo, la contrarietà dei giocatori a ritiri troppo lunghi e ora i dubbi di molti club che hanno bisogno di un hotel in esclusiva per ricreare la bolla sterile in cui mettere al sicuro la squadra. Ma nonostante tutto il calcio prova a rinascere. E fissa la data della ripartenza nel 13 giugno.