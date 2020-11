Corriere della Sera: "La solita Inter". Troppi errori e proteste per un rigore e pari col Parma

vedi letture

"Inter, un pari sofferto". E' questo il titolo che il Corriere della Sera dedica al calcio in prima pagina. Il sodalizio nerazzurro non è riuscito ad andare oltre al 2-2 contro il Parma, in rimonta, dopo un match con troppi errori e diverse proteste per un rigore negato. "La solita Inter", taglia corto il quotidiano nell'apertura delle sue pagine sportive.