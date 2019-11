Corriere della Sera: "La stangata: super multe per i ribelli del Napoli"

"Lunedì la stangata: super multe per i 'ribelli' del Napoli": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Aurelio De Laurentiis ha deciso per la linea dura: ai calciatori verranno contestate più infrazioni e, rispetto alle singole responsabilità, le sanzioni varieranno dal 25 al 50 per cento sullo stipendio lordo mensile.