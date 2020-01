Il Corriere della Sera dedica un focus ai gol della nostra Serie A. "La terza età del gol" scrive in apertura della sua sezione sportiva. Cristiano Ronaldo guida i bomber over 33 nel campionato con gli attaccanti più anziani: in serie A ben 70 reti, 51 in Spagna, 25 in Inghilterra (dove spopola Jamie Vardy, re del miracolo Leicester che a 33 anni ha segnato fin qui un gol in più di Ronaldo), 16 in Francia e 9 in Germania.