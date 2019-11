"La vita parigina di Icardi, fa tutti felici (tranne Cavani)". Titola così il Corriere della Sera a pagina 42 sull'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi che al Paris Saint Germain sembra essersi ritrovato: "Mauro entra per l’uruguaiano e segna, il Psg può riscattarlo con 70 milioni. a quando è arrivato a Parigi Mauro Icardi è rinato: 9 gol in 10 partite, tra i quali una doppietta in casa contro l’Olympique Marsiglia nel match Clasico del campionato francese, spesso ormai poco importante per la classifica ma decisivo per mostrare attaccamento alla maglia. Il duello Cavani-Icardi per il posto da titolare in attacco è ormai praticamente vinto da quest’ultimo, e non era un’impresa da poco".