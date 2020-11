Corriere della Sera: "Lazio, Peruzzi assediato. Tutti gli chiedono la pace con Lotito"

Racconta di un Peruzzi assediato, l'edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega: "Inzaghi gli chiede di tornare al suo posto, a contatto con lo spogliatoio, a svolgere un lavoro che per l'allenatore è fondamentale; i calciatori più 'pesanti' della Lazio lo chiamano ogni giorno per convincerlo a riprendere possesso del suo ufficio all'interno di Formello". Di fronte a questa mobilitazione, Peruzzi starebbe vacillando, e a meno di sorprese la frattura verrà sanata, secondo il quotidiano. C'è però bisogno di un faccia a faccia con Lotito, che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. "L'aspetto singolare della vicenda - osserva il Corriere - è che perfino Tare, abituato a mediare all'interno della Lazio, stavolta faccia fatica a proporsi in quel ruolo, perché anche il ds ha avuto modo di scontrarsi con Peruzzi per Luis Alberto".