Corriere della Sera: "Le 7 bellezze ai raggi X"

vedi letture

"Le 7 bellezze ai raggi X". Questo il titolo a pagina 50 che il Corriere della Sera dedica alle prime sette squadre di Serie A tutte raggruppate in sei punti: "Un mese di fuoco dove il campionato si intreccia con la Champions. La sorpresa Sassuolo preoccupa le grandi. Il passo della Juve, l’accelerazione dell’Inter, l’entusiasmo del Milan, la rosa ricca del Napoli. Un mese per scoprire verità e bluff. Per chi è scattato in avanti e chi è rimasto indietro, i prossimi 33 giorni diranno molto sul futuro".