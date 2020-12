Corriere della Sera: "Le carte del caso Suarez. Juve, indagato Paratici"

"Le carte del caso Suarez. Juve, indagato Paratici". Titola così in prima pagina, sul taglio laterale, il Corriere della Sera sul caso dell'esame di italiano di Luis Suarez: "Caso Suarez. Indagato il responsabile dell’area sportiva della Juve, Fabio Paratici per false informazioni al pm. Il dirigente bianconero si rivolse anche alla ministra Paola De Micheli. Sospesi per 8 mesi la rettrice dell’Università per stranieri di Perugia e i professori che esaminarono il calciatore per la cittadinanza".