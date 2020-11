Corriere della Sera: "Le star del calcio nel mirino dei ladri. L'ultimo colpo in casa Fonseca"

"Le star del calcio nel mirino dei ladri. L'ultimo colpo in casa Fonseca", titola stamane il Corriere della Sera. Prima il Tucu Correa, con i ladri che hanno atteso che scendesse in campo contro il Bologna, poi ieri Paulo Fonseca: mentre era in ritiro per il match con la Fiorentina i malviventi sono entrati nella sua abitazione. Non è chiaro se i due episodi siano collegati, ma di certo sono tanti gli elementi in comune. Di sicuro sono episodi meno cruenti che quello accaduto a Luca Toni la scorsa settimana, aggredito in casa con la moglie. Che i calciatori siano nel mirino dei ladri non è una novità e la malavita non guarda in faccia a nessuno, nemmeno ai parenti dei giocatori, come accaduto alla madre di Niccolò Zaniolo, rapinata sotto minaccia di una pistola.