Fonte: Serie A

© foto di Mattia Verdorale

"Le stelle son tornate". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla Serie A. È già costata 300 milioni — solo per i titolari — ma non ha finito di stupire, visto che il cileno Sanchez non è ancora sbarcato in Italia. Ha giovani di grande prospettiva, da Lozano a Nandez, passando per Theo Hernandez. Può contare su vecchie volpi del calcio europeo, come Godin, Ribery Danilo o Schone. Ha il portiere più caro mai arrivato in Italia, lo spagnolo Pau Lopez della Roma e il difensore più pagato nella storia del nostro calcio, De Ligt della Juve. E ha un centravantone con le spalle larghe come l’interista Lukaku.