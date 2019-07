"Lo stadio del futuro": titola così, nella sua sezione sportiva, Il Corriere della Sera oggi in edicola. Il quotidiano presenta infatti un lungo articolo incentrato sul progetto del nuovo San Siro, a cui stanno pensando Inter e Milan. Non solamente un nuovo impianto, ma un intero distretto con tanto di uffici, ristoranti, centri commerciali. Si parla di un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, con un impianto da 60mila posti. Fa discutere però la demolizione del vecchio San Siro.

Juve prima mossa. E Higuain ritrova l'antico amore - La Juventus inizia a preparare la nuova stagione: bagno di folla con i tifosi per i bianconeri in occasione del raduno. A sorpresa, tra i più acclamati c'è Gonzalo Higuain, cui i tifosi hanno chiesto di restare. L'argentino, però, con ogni probabilità andrà via.