Corriere della Sera: "Lukaku e Higuain, gli anti Icardi "

"Lukaku e Higuain, gli anti Icardi". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla sfida tra Inter e Juventus. Gli anti Icardi si sfidano a San Siro. Dentro Inter-Juventus, la nuova partita scudetto, l’incrocio tra centravanti diversi, eppure uguali. Lukaku e Higuain uno contro l’altro, come è successo praticamente tutta l’estate sul mercato. Romelu era l’obiettivo dei bianconeri che volevano scaricare Gonzalo e per l’orgoglioso argentino già questo è un motivo sufficiente per gonfiare il petto e mostrare di che pasta è fatto. Il Pipita ha molte rivincite da prendersi.