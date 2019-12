© foto di Pierpaolo Matrone

L'Inter si sbarazza in scioltezza del Genoa e, a tre giorni dall'anticipo della Juventus che s'era staccata in classifica, torna in vetta. Il Natale, dunque, è felice per i nerazzurri e una buona parte del merito è di Romelu Lukaku, autore di un gol, un assist e del rigore regalato a Sebastiano Esposito per il 4-0 finale. "Lukaku, gol e cuore. L'Inter torna in vetta", titola in prima pagina il Corriere della Sera, tessendo le lodi proprio dell'attaccante belga nel suo taglio alto.