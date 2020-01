"Lukaku, Ibra, Ronaldo: 3 sfumature di bomber": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Il gigante Lukaku straccia i record: nessuno come lui alla prima stagione. Ronaldo principe del gol vintage: in A 40 reti over 34, in Premier invece 0. Ibra invece ha già scelto: Leao è l’allievo da far crescere, Piatek può partire.