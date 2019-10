"Lukaku-Lautaro gioia Inter". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sui nerazzurri. Lo vogliono ma non lo dicono. Dopo otto anni di incontrastato dominio bianconero, l’obiettivo dell’Inter è scippare lo scudetto alla Juventus. Beppe Marotta va ripetendo, lo ha fatto pure all’assemblea dei soci di pochi giorni fa, che non ci sono pressioni per vincere subito, ma sta facendo il possibile per trasformare il sogno in realtà. Avanti tutta, continua a ripetere l’ad nerazzurro.