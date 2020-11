Corriere della Sera: "Lukaku non gioca ma il Belgio lo ha già convocato"

vedi letture

La sosta Nazionali è alle porte, "fra le preoccupazioni degli allenatori, il fiato sospeso dei medici sociali e l'ostracismo delle società che hanno pagato nel precedente turno di ottobre una valanga di positivi di cui CR7 è il capofila", scrive il Corriere della Sera. Tra queste c'è anche l'Inter, che nell'ultima sosta ha registrato i contagi di Skriniar e Bastoni, e che ora si trova alle prese con l'infortunio di Lukaku. L'attaccante è in fortissimo dubbio per la gara con l'Atalanta: "Ieri ha svolto una seduta personalizzata ma in compenso è stato convocato dal c.t. belga", fa notare il quotidiano. Martinez si è detto fiducioso che l'ex United possa essere a disposizione lunedì. Di tutt'altro avviso Marotta, che nei giorni scorsi aveva tuonato: "Bisogna ridurre le partite delle Nazionali, occorre il buon senso quando si effettuano le convocazioni. Chi risponde a una chiamata deve essere in condizioni psicofisiche idonee".