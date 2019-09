"Lukaku parla la lingua dell’Inter. Conte ha un gigante per lo scudetto": questo il titolo della sezione sportiva del Corriere della Sera, dedicato all'Inter. Il belga ha imparato l’italiano in tv: "Volevo un tecnico come lui (Conte, ndr)". E Brozo si complimenta. Romelu è il testimonial perfetto dell’Internazionale. Incarna i valori di tolleranza e apertura del club, soprattutto interpreta lo spirito della nuova Inter di Antonio Conte. E ora i nerazzurri tornano a sognare.