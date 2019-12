Corriere della Sera: "Luna Park Juventus"

© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola sulla Juventus: "Luna Park". C’era una volta il «tridente da bar», secondo la definizione ormai celebre di Maurizio Sarri. C’è, adesso, un tridente d’oro, che offre da bere a tutti già all’intervallo, sul 3-0: per la prima volta assieme dall’inizio, il trio Dybala-Higuain-Ronaldo è l’attrazione prenatalizia della Juve, la botta di vita che ci vuole per reagire dopo i punti lasciati contro Sassuolo e Lazio e raggiungere l’Inter in testa alla classifica.