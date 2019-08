Corriere della Sera: "Mai così pochi gli italiani in serie A"

© foto di WilMan

Un titolo che non lascia presagire nulla di buono, quello odierno del Corriere della Sera nelle pagine interne: "Guaio per Mancini. Mai così pochi gli italiani in serie A. In campo al debutto oltre il 60% di stranieri". Per la prima volta la massima serie italiana ha iniziato la propria stagione con meno di 4 possibili azzurri su dieci. Una grana in più per il CT della Nazionale.