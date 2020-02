vedi letture

Corriere della Sera: "Maldini, no a Rangnick"

"Maldini, no a Rangnick", titola il Corriere della Sera oggi in edicola. Se su Ralf Rangnick, dirigente della galassia Red Bull già apprezzato dall’ad Ivan Gazidis, ieri il d.t. Paolo Maldini ha deciso di esplicitare la sua contrarietà mettendo quindi in piazza le divisioni, la verità è che l’uomo che metterebbe tutti d’accordo al Milan c’è già e si chiama Stefano Pioli. Su di lui era stata trovata una sintesi dopo l’esonero di Giampaolo in ottobre e lui è piaciuto a tutti per come ha gestito questa difficile parte di stagione. Il problema sono i risultati: ma quali sono quelli che consentirebbero a Pioli di restare? La vittoria della Coppa Italia, certo, e ovviamente la conquista della lontanissima Champions. Il dubbio è se basterà l’Europa League.