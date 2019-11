"Gli insulti sessisti come i cori razzisti": questa la denuncia della mamma di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma. Il Corriere della Sera ne parla all'interno della sua sezione sportiva. "Gli insulti sessisti sono come i cori razzisti e quelli di discriminazione territoriale". La riflessione è di Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, che ai microfoni di Radio Capital ha raccontato ieri come in ogni stadio in cui giochi suo figlio, lei venga accolta da insulti.