"Mancini, scusate l’anticipo. L’EuroItalia è già fatta": così il Corriere della Sera all'interno della sezione sportiva. Domani sera la Nazionale azzurra scenderà in campo contro la Grecia allo stadio Olimpico. Qualificazione a un passo. Mancini ha bruciato le tappe: se la sua banda riuscirà a battere la Grecia con la nuova maglia verde, taglierà il traguardo con tre giornate di anticipo, come mai accaduto nella nostra storia. Il c.t. ha le idee chiare per il futuro: la squadra per Euro 2020 è quasi al completo: tante le certezze, pochissimi i dubbi.