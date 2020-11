Corriere della Sera: "Maradona, il genio ribelle che giocò il calcio più bello"

Il Corriere della Sera, questa mattina, esce così in prima pagina: "Maradona, il genio ribelle che giocò il calcio più bello". L'addio a Diego Armando Maradona lascia senza parole, il giocatore non si è fatto mancare nulla ma la sua storia non è solo un impasto di talento e trasgressione. Per trasformarla in leggenda ci è voluto carattere. Fede la predica anche a Wojtyla e aggiustò il televisore di Pecci.