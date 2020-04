Corriere della Sera: "Mascherine fino al vaccino"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "Mascherine fino al vaccino". Il Premier pronto a lanciare la fase 2: la commissione Colao pronta a mostrare criteri e metodi per le riaperture programmate. La distanza da rispettare sarà di anche due metri e ci saranno nuove regole per aerei, turismo e cultura. Dal 4 maggio è pronta a scattare la fase due, che non sarà un "liberi tutti".