"Mercato in difesa": così il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Chi prende meno gol vince, le società impegnate a rafforzare il reparto arretrato. In estate sono arrivati, fra gli altri, De Ligt alla Juventus e Godin all'Inter. Il Napoli ha confermato Koulibaly. I tre in difficoltà in questa prima parte di stagione. Collovati: "Segnare tanto non basta se mancano le fondamenta".