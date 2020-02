vedi letture

Corriere della Sera: "Messi chiama Lautaro. Le big in coda per il Toro"

Siamo solo a febbraio ma le voci di mercato non si placano mai, così il Corriere della Sera oggi in edicola titola: "Messi chiama Lautaro. Le big in coda per il Toro". Real Madrid, Chelsea ma soprattutto il Barcellona si sono messe in fila per prendere informazioni sulla punta argentina che, dopo una prima stagione contrassegnata da 9 gol e impiego divenuto continuativo solo in seguito all’esplosione del caso Icardi, ora è un punto fermo della squadra di Conte. Lautaro è coperto da una clausola rescissoria, mai ritoccata, di 111 milioni da pagare in unica soluzione ed esercitabile fra l’1 e il 15 luglio.