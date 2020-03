Corriere della Sera, Michela Persico: "Rugani e il nostro amore usciranno più forti"

Daniela Rugani, difensore della Juve, positivo al Coronavirus Covid-19. Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, parla al Corriere della Sera: "Il mio Daniele e il nostro amore usciranno più forti". "Quando Daniele mi ha telefonato per dirmi che era positivo al Coronavirus, non me l’aspettavo. Ero sola in casa, mi sono spaventata tantissimo, è stato lui a dover rassicurare me. Daniele ha accusato tre linee blande di febbre: aveva 37,5. Ha chiesto di farsi controllare e, il giorno dopo, il test è risultato positivo, ma lui già non aveva più la febbre. Sta bene".