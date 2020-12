Corriere della Sera: "Migliaia in fila per Pablito: la Serie A con il lutto"

"Migliaia in fila per Pablito: la Serie A con il lutto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere della Sera in riferimento alla camera ardente allestita a Vicenza per Paolo Rossi nella giornata di ieri: "La bara sul verde dello stadio Menti, fuori una lunga fila di persone. Una grande camera ardente a cielo aperto. Era il 1976 quando tra Vicenza e Paolo Rossi scattò qualcosa che solo la chimica dell’amore può spiegare, tra il giocatore di Prato e la città che ieri era in fila per salutarlo".