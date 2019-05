© foto di Pierpaolo

"Milan batte Fiorentina, l'Atalanta è terza. Oggi Roma-Juventus". E' così che il Corriere della Sera fa la sintesi di ciò che è stato e ciò che sarà in questa terzultima giornata di Serie A, importante per delineare il futuro delle coppe europee. Corse ancora aperte per Champions League ed Europa League e oggi c'è la Roma che, da questo punto di vista, deve rispondere ai successi di Milan, Lazio e Atalanta.