© foto di stefano tedeschi

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola nella sezione relativa al mercato: "MIlan, c'è Petagna". Andrea Petagna, il simbolo della SPAL di Leonardo Semplici che lo vorrebbe trattenere a Ferrara, è oggetto del mercato. E le offerte si moltiplicano. Ieri il suo manager, Beppe Riso, è stato convocato a Firenze da Joe Barone e Daniele Pradè che devono assolutamente rivitalizzare la Fiorentina con un nuovo centravanti. Il discorso è stato interlocutorio. I viola ci provano. La SPAL tiene duro. Nell’ombra agisce il Milan, che conta su Leao ma vorrebbe riportare Petagna in rossonero con il ruolo di vice Ibrahimovic. Ipotesi che diventerà credibile solo nel momento in cui il Diavolo riuscirà a cedere, anche in prestito, l’ingombrantissimo Piatek, che era arrivato l’anno scorso come l’uomo dei sogni e adesso è di troppo.