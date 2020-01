© foto di stefano tedeschi

"Milan, è già scoppiata l’Ibramania", è il titolo scelto dal Corriere della Sera nelle pagine interne del quotidiano oggi in edicola. È un altro uomo, un altro Ibra, giurano tutti quelli che l’hanno conosciuto da vicinissimo nella sua prima vita milanista e se lo sono ritrovato di fronte oggi, sette anni e mezzo dopo. È più maturo, più adulto, più consapevole, più altruista. Il nuovo Ibra s’è preso il Milan. S’è visto a Cagliari, ma l’aria del cambiamento si respira giorno dopo giorno a Milanello. Ibra come punto di riferimento, come fratello maggiore, non come un giustiziere.