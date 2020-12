Corriere della Sera: "Milan e Inter, lotta in vetta con riflessi di mercato"

Il Corriere della Sera questa mattina titola: "Milan e Inter, lotta in vetta con riflessi di mercato". La prossima sessione di trattative sarà condizionata da strategie e prudenze societarie. Il Milan cerca solo gente all'altezza, Kobak e Scamacca sono in prima fila. Per quanto riguarda l'Inter servono due colpi per il salto di qualità, la prima di tutto deve partire Eriksen.