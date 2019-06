Corriere della Sera: "Milan, Europa in sospeso"

© foto di Mattia Verdorale

"Europa in sospeso". Questo il titolo a pagina 50 che il Corriere della Sera dedica al Milan per quanto riguarda la sospensione che la Uefa potrebbe conferire ai rossoneri per non aver rispettato il fai play finanziario: "L'Uefa decide di non decidere sul faiplay violato nel 2015-18. Si attende il Tas, ma per adesso è evitata l'esclusione dalle Coppa. Roma e Torino sono pronte a subentrare".

Chiesa e la Fiorentina - "Garanzia Commisso: Chiesa non si tocca". Spazio al calcio anche a pagina 52 dove il quotidiano parla dell'addio dei Della Valle e del nuovo acquirente Rocco Commisso analizzando il futuro di Federico Chiesa: "I Della Valle cedono la società vicnolando il giocatore faro: "Lasciamo una società solida, il 99% della tifoseria è sano".