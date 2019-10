Corriere della Sera: "Milan, gli investimenti ci sono, i risultati no"

"Il Milan chiude a -155,9 milioni. Gli investimenti ci sono, i risultati ancora no": così il Corriere della Sera sui conti del club rossonero che ha chiuso il bilancio con un passivo di 155,9 milioni (la previsione iniziale era di -90 milioni). Investire, peggiorando i conti, per provare a migliorare i risultati sportivi, che però non arrivano, con il risultato di peggiorare ulteriormente i conti. La proprietà ha voluto investire ma i risultati ancora non si vedono.