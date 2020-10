Corriere della Sera: "Milan, in arrivo il difensore. Ma in avanti si aspetta Ibra"

"Milan, in arrivo il difensore. Ma in avanti si aspetta Ibra": questo il titolo sui rossoneri che il Corriere della Sera propone quest'oggi a pagina cinquanta. Il Diavolo è ad un passo da Diogo Dalot, che arriverà dallo United in prestito secco. In attacco sarà fondamentale il rientro di Zlatan Ibrahimovic: "L'eterno campione - si legge - che oggi compie 39 anni ha in testa un obiettivo, tornare per il derby del 17. Ma non sarà così facile. Per lui sarà una corsa contro il tempo".