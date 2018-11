Corriere della Sera: "Milan, operazione risalita. Ora è zona Champions"

© foto di Ospite

Anche il Corriere della Sera riserva spazio alla vittoria del Milan in campionato, in occasione del recupero di Serie A contro il Genoa. "Operazione risalita, battuto il Genoa. Ora è in zona Champions", il titolo del giornale che fa riferimento al 2-1 ai danni del grifone. La formazione milanista ha agganciato la Lazio a quota 18 punti.