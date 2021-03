Corriere della Sera: "Milan, poca voglia di ridere. Ora si deve guardare le spalle"

È già sfumato il sogno Scudetto per il Milan secondo il Corriere della Sera, che evidenzia come adesso i rossoneri siano obbligati a guardarsi alle spalle. In un momento così, secondo il quotidiano, serve realismo, e la realtà dice che il posto Champions è ancora tutto da conquistare. I sei punti di vantaggio sul quinto posto non costituiscono un margine sufficientemente rassicurante, e il guaio è che i rossoneri nel 2021 hanno un'andatura da sesto posto. Poca voglia di ridere ieri a Milanello, racconta il Corriere: la botta di mercoledì è stata piuttosto forte.