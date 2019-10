Corriere della Sera: "Milan, progetto giovani"

"Milan, progetto giovani": questo il titolo del Corriere della Sera, nella sua sezione sportiva. Approvato il bilancio con perdite record (rosso di 155,9 milioni contro i 135,6 dell’anno precedente) per i rossoneri. L’a.d. Gazidis risponde a Maldini: "Per tornare non ci vorranno dieci anni. Elliott ha una visione chiara e audace: riportare il Milan al vertice del calcio e non metterci 10-15 anni".