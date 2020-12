Corriere della Sera: "Milano a testa alta!"

L'edizione odierna del Corriere della Sera apre in prima pagina della sezione sportiva con il titolo: "Milano a testa alta!". Dopo 9 anni le due squadre di Milano si riprendono primo e secondo posto in Serie A. In casa Milan l'umore è alle stelle. Ha svoltato, il Milan: non sogna più in grande, ma pensa in grande. Il successo sulla Samp è stato l’ennesima prova di forza: senza tutto l’asse centrale — Kjaer, Bennacer, Ibrahimovic — e con un’età media di 22 anni non era affatto scontato. Per quanto riguarda i nerazzurri invece è seconda in classifica e in corsa per il passaggio agli ottavi di Champions, decisiva la sfida con lo Shakhtar. Non tutto è andato a posto, la squadra va migliorata con due pezzi, centrocampista e attaccante, però i risultati arrivano e i numeri sono in linea con l’ultimo campionato.

Le milanesi in testa sono un’eccezione, fin qui però era mancato il Milan. Da quattro anni, alla decima giornata, l’Inter è seconda in classifica, ma solo nell’ultima stagione con Conte è riuscita a mantenere la posizione fino alla fine.