© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Sulle pagine del Corriere della Sera, l'argomento calcistico che spicca è la vicenda relativa all'arresto di Michel Platini. "Mondiale corrotto, fermato Platini" è il titolo dell'articolo sulla questione: il quotidiano ricostruisce la vicenda, al centro dell'inchiesta sui Mondiali in Qatar del 2022. Platini si difende così: "Nulla da rimproverarmi". L'ex asso calcistico è stato fermato per quasi un giorno al commissariato di Nanterre, alla periferia di Parigi, per poi essere rilasciato nella notte.