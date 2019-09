Corriere della Sera: "Montella rompe la maledizione"

"Montella rompe la maledizione". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sulla Fiorentina. Davanti a Mancini, nella sfida fra i tecnici-amici, Chiesa trascina la Fiorentina fuori dall’inferno. Segna il gol che interrompe un digiuno che durava dal 15 marzo e consente alla Fiorentina di conquistare dopo 220 giorni la sua prima vittoria. Al Franchi i toscani addirittura non strappavano i tre punti dal 16 dicembre. Smette di essere in discussione anche Montella, il cui ultimo successo in panchina era datato addirittura 3 marzo del 2018 quando con il Siviglia battè l’Athletic Bilbao.