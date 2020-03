Corriere della Sera: "Mutuo soccorso"

Il Corriere della Sera apre la sezione sportiva titolando: "Mutuo soccorso". Tolto di mezzo l’ostacolo Euro 2020, la strada è tornata parzialmente agibile, serve ora la volontà di percorrerla insieme. La Lega serie A però procede in ordine sparso e si spacca. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ritiene che "il campionato possa riprendere il 3 maggio, almeno lo speriamo. Valuteremo poi se a porte aperte o chiuse". Proiezioni ottimistiche stimano la perdita minima della Serie A da 160 a 200 milioni, le più catastrofiche di 720, nel caso in cui non terminasse la stagione. Per questo, dopo aver ottenuto dal governo una sospensiva sui contributi da versare a fine marzo, si discute di tagliare una percentuale dello stipendio dei calciatori, per ripartire il danno tra le varie componenti.