"Napoli bello e innocuo": scrive il Corriere della Sera parlando dello 0-0 degli azzurri in casa del Genk. L’impresa è del Genk, per il Napoli c’è la conferma che questo non è un buon momento, di forma ma anche di organizzazione. La squadra di Ancelotti gioca ma non segna e fa felice il piccolo Genk. Finisce 0-0 in Belgio, un’occasione persa per gli azzurri.