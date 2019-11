© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' un'Italia senza limiti". E' questo il titolo d'apertura del Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive. Non c'è traccia di calcio in prima pagina, ma il quotidiano non può non soffermarsi sulle 10 vittorie consecutive dell'Italia di Roberto Mancini, meglio di quella di Pozzo. Domani la sfida all'Armenia perché è già tempo di guardare avanti, come chiesto dal commissario tecnico stesso.