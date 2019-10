© foto di www.imagephotoagency.it

"Juve bella e fortunata". E' così che il Corriere della Sera apre le sue pagine sportive all'interno del quotidiano. Nessuno spazio per il calcio in prima pagina, ma l'apertura sportiva non poteva che essere dedicata alla capolista che ieri ha battuto, pur soffrendo, il Bologna, sottolineando come si notino sempre di più i principi di Sarri, ma il Bologna nel finale sfiora il pareggio con la traversa di Santander. Decisivi Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon.